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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإجراءات تتم بشفافية.. عصام شيحة: ليس لدينا ما نخشاه في الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

علق عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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وقال عصام شيحة في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”،:" مؤتمر الوطنية للانتخابات كان منضبطا وحدد كل شيء مرتبط بالعملية الانتخابية".

 

وأضاف عصام شيحة:" مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات نجح في لفت نظر عدد كبير من المصريين للانتخابات الرئاسية".

 

وتابع عصام شيحة:"  الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن  فترة  كافية لاستكمال التوكيلات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن الدولة لا تقيد أي مواطن في الانتخابات الرئاسية".

وأكمل عصام شيحة:"  هناك حرصً على إجراء الانتخابات بشفافية، وسيتم متابعة هذا الأمر بدقة شديدة، وسيتم كتابة التقارير بدقة شديدة جدً"، مضيفا:" سيكون هناك متابعة دولية للانتخابات وليس لدينا ما نخشى منه ".

 

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