وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

أثار مقطع فيديو بين ضابط عراقي ومنتسبة أمنية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر وقوع “شجار عنيف” بينهما أحد شوارع العاصمة العراقية، بغداد.

ظهر في مقطع الفيديو المثير للجدل حدوث تلاسن بين الضابط عراقي والمنتسبة العراقية تطور إلى حد العراك والتعدى بالأيد، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

تعليق رسمي

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضابط والسيدة التي كانت ترتدي الزي المدني حين وقوع الشجار على خلفية حادث مروري.

وفي سياق متصل، علقت مدير دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق، اللواء سعد معن، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تمت معالجة الموقف وفق السياقات القانونية.

ونبه اللواء سعد معن أنه لا يجوز لضابط حتى ولو كان معه الحق التصرف بهذا الشكل خاصة أنه يرتدي زيه العسكري ، منتقدا في الوقت نفسه رد فعل السيدة وهي كذلك منتسبة لوزارة الداخلية .

ردود الأفعال

انقسمت ردود الأفعال حول فيديو الشجار بين الضابط والضابطة التي تردد في مقطع الفيديو أنها برتبة “ملازم أول” بين متعاطف مع السيدة وآخر مع الضابط، وفقا لشبكة “سكاي نيوز”.

وفي السياق نفسه، استنكر كثيرون من رواد الشبكات الاجتماعية سلوك الضابط الذي كان عليه عدم الانفعال ومد يده على السيدة ودفع باب سيارتها بقوة ما أصاب ساقيها.

وأعتبر آخرون أن تصرف الضابطة أيضا لم يكن لائقا، وأن تماديها على الضابط الذي هو أرفع درجة منها وفق التراتبية العسكرية والأمنية بحد ذاته تصرف غير مقبول مهنيا.

مقطع الفيديو