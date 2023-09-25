عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. سقوط طائرة عسكرية للجيش وإصابة ضابطين

صدى البلد

تعرَّضت طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي، اليوم الاثنين، لحادث أسفر عن إصابة ضابطين، في محافظة واسط جنوب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، لشبكة "إرم نيوز"، إن "طائرة من طراز bell407 تدريبية تابعة للجيش العراقي، سقطت في كلية طيران الجيش في محافظة واسط، أثناء ممارسة التدريب".

العراق.. تحويل جميع التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار في 2024

العراق وروسيا تبحثان التحضير لزيارة السوداني إلى موسكو

وأضافت المصادر أن "الطائرة كان يستقلها ضابطان طياران، وأسفر الحادث عن إصابتهما بجروح مختلفة، نُقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت المصادر إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن سقوط الطائرة ناتج عن خلل فني، وأن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث".

وتتكرَّر حوادث سقوط بعض الطائرات العسكرية التابعة للجيش العراقي بين حين وآخر، وسط تأكيدات على ضرورة إجراء صيانة لتلك الطائرات من قِبل شركات مختصة، لمنع وقوع مثل هذه الحالات.
 

طائرة عسكرية الجيش الجيش العراقي محافظة واسط محافظة واسط العراقية واسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

موضوعات متعلقة

العراق.. تحويل جميع التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار في 2024

العراق وروسيا تبحثان التحضير لزيارة السوداني إلى موسكو

ترشيحاتنا

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

لقاح مشترك جديد لـ الإنفلونزا وكورونا .. الصحة العالمية توضح

كان خارج البلاد.. عودة مستريح الإسكندرية عقب استيلائه على 80 مليون جنيه

ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 13 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

أزمة تقسيط!| غرامة كهربا ورقة انتخابية في الزمالك.. أم مسألة مبدأ؟| وهذا موقف رئيس النادي القادم

العراق .. سقوط طائرة عسكرية للجيش وإصابة ضابطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج نزلات البرد الحادة

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ