حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

أفادت تقارير محلية عراقية اغتيال البلوجر العراقي المثير للجدل “محمد نور سمير” المعروف باسم “نور بي إم” عن عمر 23 عاما على يد مسلح مجهول في بغداد.

حسبما ذكرت صحيفة “الخليج”، منذ قليل، كان نور بي إم في منطقة “المنصو” وسط “بغداد” ثم اقترب منه مسلحا مستقلا دراجة نارية منهيا حياته.

اغتيال نور بي إم

وقال مصدر أمني أن المجني عليه أصيب بثلاث رصاصات في منطقتي الرقبة والبطن، مؤكدا وفاته متأثرا بإصاباته قبل وصول سيارة الإسعاف، فيما لاذ الجاني المجهول بالفرار.

ولفت المصدر الأمني إلى فتح الجهات الأمنية في العراق تحقيقا حول الحادث محاولة الوصول إلى هوية القاتل الهارب وملاحقته والقبض عليه.

وظهر مقطع فيديو مؤثر يدعى أن والدة نور بي إم تصرخ وتودع جثة فلذة كبدهان منادية:"يمه يا وليدي".

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد

وفاة نور بي إم

ووفقا لموقع “العربية نت”، نفت صفحة عبر “فيسبوك" تحمل اسم "Noor_bm" خبر اغتيال محمد نور سمير بنشر صورة للبلوجر مع تعليق "واحد نايم بامن الله يكعد يلكه نفسه مقتول".

وتابعت الصفحة: "زين سؤال ركزو بالصور اني شكلي هيج .. شعري طوله هيج.. والي مقتول يكولون مضروب 3 طلقات هذه مدعوم الي ناشري شغلو عقلكم شويه الله يرحمه للمتوفى".

وفيب هذا السياق، أكد عددا من متابعي نور بي إم أن الحساب ليس صحيحا ولا يتبع البلوجر، مؤكدين أنه تم اغتياله.

هذا وقد رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون حادثة اغتيال “نور بي إم” مرتبطة بإثارته للجدل خلال الفترة الأخيرة بعد اتجاهه للظهور بملابس نسائية في مقاطعه المصورة، معرفا نفسه بأنه “امرأة”.

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد