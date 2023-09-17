اغتيال قيادة شرطية أمريكية بولاية كاليفورنيا.. ماذا حدث؟

توفي نائب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس الأميركية نتيجة إصابته بطلق ناري في ما وصفه مسؤولون بأنه كمين نُصب له أثناء وجوده في سيارة دورية خارج مركز للشرطة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.

ووصف قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا الحادثة التي وقعت الليلة الماضية بأنها "جريمة" و"هجوم يستهدف" نائبه رايان كلينكونبرومر (30 سنة) بينما كان يؤدي عمله بالزي الرسمي على بعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي لوس أنجليس.

وبحسب ما نشرته صحفية اندبندنت الأمريكية، فقد قالت الشرطة إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر وكان مصاباً بجروح خطرة عند الساعة السادسة مساء وطلب له المساعدة فوراً، قبل نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطلب لونا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت من الجمهور تقديم أي مقطع مصور قد يظهر ما حدث.