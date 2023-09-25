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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. لحظة القبض على قيادي داعشي خطير في كركوك | شاهد

صدى البلد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، عن تمكّن القوات الأمنية من اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش البارزة في محافظة كركوك، شمال البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية أنه "بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة نفَّذ جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع دائرة عمليات آسايش إقليم كردستان، عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (أبو بخاري) في محافظة كركوك".

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "خلية الإعلام الأمني" على فيسبوك لحظة إلقاء القبض على "أبو بخاري".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت اعتقال أكثر من قيادي في تنظيم داعش في العراق بفضل الجهود الأمنية.

وأضاف البيان أن "المدعو (أبو بخاري) كان يشغل منصب ما يسمى آمر الكتيبة الأجنبية في تنظيم داعش الإرهابي"، مشددًا على أن "جهاز مكافحة الإرهاب يتابع فلول التنظيم الإرهابي ومستمر في عملياته النوعية".

وبالرغم من مرور أكثر من ست سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، فإن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.

ويواصل عناصر التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته ويوقع خلالها عددًا من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.

كركوك تنظيم داعش محافظة كركوك السلطات العراقية العراق

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