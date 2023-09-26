يعرض في رمضان 2024.. تغيير اسم مسلسل أمير كرارة

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل الفنان أمير كرارة في رمضان 2024، علي تغيير اسم العمل من «حرب طروادة» لـ «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال.

فيلم «البعبع»

من ناحية أخرى حقق الفنان أمير كرارة نجاحا في أخر أعماله السينمائية فيلم «البعبع»، وقد حقق البعبع إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، منذ انطلاق عرضه في قاعات السينما في مصر والخليج، حيث حصد 40 مليون جنيه بعد شهر عرض، وحقق يوم السبت 455 ألفا و547 جنيها، وذلك فضلا عن الإشادات الواسعة التي حصل عليها من الجمهور والنقاد.

أبطال فيلم «البعبع»

والعمل من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، ومحمد عبدالعظيم، مع ضيوف الشرف منة شلبي، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.