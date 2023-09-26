أحدث ظهور لـ رامي ربيعة وابنته على إنستجرام| شاهد

شارك رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، ستوري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ربيعة حاملاً ابنته الصغيرة، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.