ساعة Pixel Watch 2 هدية.. مفاجأة جوجل لمشتري موبايل بيكسل 8

شهدت الفترة الماضية تسريب كل مواصفات سلسلة هواتف جوجل Google القادمة Pixel 8 التي تضم الإصدار الأساسي مع الـ Pro، التي من المنتظر أن تصدر رسميا في 4 أكتوبر المقبل.

شارك تسريب جديد صفحات متجر جوجل Google Store الخاص بالهواتف القادمة، والتي أكدت على المواصفات التقنية التي سبق وأنها تسربت بالفعل عبر المواقع المتخصصة، ويكشف أيضًا عن تفاصيل مثيرة حول الطلبات المسبقة لـ Pixel 8 Pro.

Pixel 8

وفقًا لصفحات متجر جوجل التي شاركتها Kamila Wojciechowska، سيتم شحن الطلبات المسبقة لـ Pixel 8 Pro مع الساعة الذكية الجديدة للشركة Pixel Watch 2 مجانًا، ويبدو أن العرض متاح فقط لطراز Pro، الذي يتصدر نطاق القوة، قد يكون لدى Google خطط أخرى للطلبات المسبقة لـ Pixel 8.

Pixel 8

سيتم إطلاق Pixel Watch 2 في نفس يوم كشف النقاب عن هواتف Pixel 8، ومن المتوقع أن يجلب الجهاز القابل للارتداء عدة ترقيات مع الجيل التالي، مع ميزات أمان جديدة ودمج نظام إدارة الإجهاد من Fitbit الذي سيستخدم مستشعرات لتتبع صحة ولياقة الجسم، ومن المحتمل أن توفر نفس عمر البطارية الذي يصل إلى 24 ساعة مثل Pixel Watch.

أما بالنسبة لهاتف Pixel 8 Pro، سيكون مع شاشة LTPO OLED ماس 6.7 بوصة توفر دقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.، مع معالج Tensor G3 الذي يقترن في عمله مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين.

من المتوقع أن يحتوي على إعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل. وفقًا للتسريب الأحدث سيبدأ سعر Pixel 8 Pro من 999 دولارًا في الولايات المتحدة.