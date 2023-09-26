أزهري: كثرة الصلاة على النبي تغفر ذنبك وتكفيك هموم الدنيا

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله تعالى به ذنبك ويكفيك ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك.

فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال أبي فقلت يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال ما شئت قلت الربع ؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك .قلت فالنصف ؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك .

قلت فالثلثين ؟ قال ماشئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك )

وعند الإمام أحمد بنحوه وفيه ( قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك ).

فعلينا بالإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تنال كل خير .