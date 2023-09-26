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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الائتلاف المصري يعلن متابعة الانتخابات الرئاسية

الائتلاف المصري يعلن
الائتلاف المصري يعلن متابعة الانتخابات الرئاسية

تعلن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بصفتها منسق " الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية"  عن متابعته  الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال أعضاء الائتلاف من الجمعيات بالمحافظات المختلفة وفقا للقواعد التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات ، من أجل ممارسة ديمقراطية وطنية تعزز من قيم حقوق الإنسان وتكرس المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون البلاد وفق مبدأ العدالة لدفع عجلة التنمية والبناء لمستقبل أفضل للوطن والمواطنين».

ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ منسق الائتلاف أن المشاركة السياسية فرصة الشعوب للتعبير جماعياً عن السيادة وحقاً من حقوق المواطنين الثابتة. تعترف بهذه المبادئ دساتيرُ الدول في سائر أقطار العالم، وتنصّ عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان الصادرة عن  الأمم المتحدة.

 
مؤكدا أن متابعة الانتخابات من شأنها حماية إرادة الناخبين من أية وسيلة من وسائل الإكراه مما يساهم   في تحقيق نزاهة الانتخابات.

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وسيشارك الائتلاف المصرى في متابعة سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة عبر متابعيها الحاصلين على تصاريح بالمتابعة التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات وقد حدد الإتلاف( 7) غرف عمليات لمتابعة الانتخابات على ان يكون المقر الرئيس بالعقار رقم( ٤) شارع ٧٥ بالمعادى بجوار المدرسة الألمانية وتكون غرف العمليات للإتلاف المصرى  بالمحافظات على النحو التالى :

  • اولا: الدلتا محافظة البحيرة :
    جمعية " إشراقة امل"
    العنوان أبو حمص المدينة الشارع الكبير أمام مركز شرطة أبو حمص عمارة البنا الدور الثاني.
  • ثانيا: شمال الصعيد محافظة بني سويف:
    جمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة ببا
    العنوان جزيرة ببا - ببا - بنى سويف
  • ثالثا: جنوب الصعيد محافظة قنا :
    جمعية حورس للشباب و التنمية
    العنوان قنا حوض 10 عمارة المروة – الدور الأول علوى
  • رابعا: محافظة اسوان / مؤسسة معبد للتنمية 
    العنوان ..المحموديه برج مستوصف معبد
  • خامسا: الإسكندرية :
    جمعية تمكين للتنمية المستدامة 
    العنوان 23 شارع الأعشا – الإبراهيمية – الإسكندرية
  • سادسا: محافظة الغربية 
    مؤسسة الايادى العربية لتنمية المجتمع المحلى
    - العنوان - المحلة الكبرى عمارة الامل ش الجيش
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

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