الائتلاف المصري يعلن متابعة الانتخابات الرئاسية

تعلن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بصفتها منسق " الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية" عن متابعته الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال أعضاء الائتلاف من الجمعيات بالمحافظات المختلفة وفقا للقواعد التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات ، من أجل ممارسة ديمقراطية وطنية تعزز من قيم حقوق الإنسان وتكرس المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون البلاد وفق مبدأ العدالة لدفع عجلة التنمية والبناء لمستقبل أفضل للوطن والمواطنين».

ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ منسق الائتلاف أن المشاركة السياسية فرصة الشعوب للتعبير جماعياً عن السيادة وحقاً من حقوق المواطنين الثابتة. تعترف بهذه المبادئ دساتيرُ الدول في سائر أقطار العالم، وتنصّ عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.



مؤكدا أن متابعة الانتخابات من شأنها حماية إرادة الناخبين من أية وسيلة من وسائل الإكراه مما يساهم في تحقيق نزاهة الانتخابات.

وسيشارك الائتلاف المصرى في متابعة سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة عبر متابعيها الحاصلين على تصاريح بالمتابعة التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات وقد حدد الإتلاف( 7) غرف عمليات لمتابعة الانتخابات على ان يكون المقر الرئيس بالعقار رقم( ٤) شارع ٧٥ بالمعادى بجوار المدرسة الألمانية وتكون غرف العمليات للإتلاف المصرى بالمحافظات على النحو التالى :