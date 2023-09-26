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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بسيد الخواتم

صدى البلد

يرصد بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر وبداية الليل ولبقية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل وسيفصل بينهما درجتين بإتجاه الأفق الجنوب الشرقي في منظر جميل بسماء الوطن العربي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، زحل يشبه نجماً متوسط ​​اللمعان للعين المجردة ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبياً فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار.

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زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

حلقات زحل بلغت أقصى ميل لها بإتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه ومنذ ذلك الوقت اصبح منظر الحلقات يضيق من منظورنا على الارض وذلك يعود لعدة اسباب.

تتغير زاوية حلقات زحل على مدى 29 عامًا (المدة التي يستغرقها زحل للدوران حول الشمس مرة واحدة) بسبب ميل محور دوران زحل بالنسبة لمستوى مداره. يبلغ ميل محور دوران زحل 27 درجة ، مما يعني أن الحلقات تميل أحيانًا نحو الأرض وفي بعض الأحيان تميل بعيدًا عن الأرض.

تعتبر دورة حلقات زحل التي تبلغ مدتها 29 عامًا ظاهرة رائعة تسمح لنا برؤية الحلقات من زوايا مختلفة. إنه أيضًا تذكير باتساع الفضاء والجداول الزمنية التي تحدث فيها الأحداث الفلكية.

القمر الفصول على كوكب زحل

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