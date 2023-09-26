الدول الكبرى تسببت في أزمة المناخ.. وبشرى جديدة لحل المشكلة

يواجه كوكب الأرض أعنف موجة من التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تتسبب في حرائق واعاصير وزلازل في مختلف دول العالم، بينما سطع ضوء جديد ، حيث رأت «الوكالة الدولية للطاقة» أن الازدهار السريع للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية في السنتين الأخيرتين يسمح بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن «قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون لكن لا يزال أمامنا عمل كثير والوقت يداهم»، داعية الدول إلى تسريع جهودها وتعزيز سياساتها العامة لاحتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.





تسريع وتيرة تحقيق الحياد الكربوني

وفي هذا الصدد رأت «الوكالة الدولية للطاقة» أن على كل الدول تقريبا تسريع وتيرة تحقيق الحياد الكربوني داعية «الدول الغنية» إلى تقديم هذا الهدف إلى 2045 والصين إلى 2050.

ودعت الوكالة في تحديث لخريطة الطريق حول الحياد الكربوني إلى أن هذا التسريع يقوم على تقديم موعد تحقيق الحياد الكربوني في غالبية الدولة المتطورة، خمس سنوات إلى العام 2045 مشددة على أن ذلك ضروري لحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.