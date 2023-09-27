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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. وحظك اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023| فرصة لحل المشاكل

صدى البلد

يعد برج العقرب – (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) من الأبراج التى تتميز بالذكاء الشديد والغيرة الشديدة وحب الغموض.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

قم بالأداء الدؤوب في المكتب ولا تتردد في المخاطرة وسيساعدك الرخاء على شراء منزل أو مركبة وصحتك في حالة جيدة.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

الحب الصادق والملتزم هو الوجبات الجاهزة لليوم. ومع ذلك، قد تحدث بعض الخلافات البسيطة التي يتعين عليك حلها قبل انتهاء اليوم

اليوم ميمون لتسوية المشكلات القديمة التي كان من الممكن أن تسبب الانفصال ويجتمع مع اللهب السابق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

لكن يجب على مواليد برج العقرب المتزوجين الابتعاد عن هذا الأمر لأن حياتك العائلية ستكون معرضة للخطر.

قد تحمل إناث برج العقرب وبالتالي يجب على السكان غير المتزوجين توخي الحذر أثناء قضاء الوقت مع عشيقهم.

توقعات برج العقرب مهنيا

المهام الرسمية ستتطلب منك قضاء ساعات طويلة في مكان العمل وستظهر بعض المشاريع الجديدة وقد ينفد صبر العملاء، مما يبقيك على أهبة الاستعداد طوال اليوم.

يجب على أولئك الذين يسافرون لأسباب وظيفية التأكد من احترام العملاء وسيرى متخصصو الرعاية الصحية والمهندسون فرصًا جديدة للسفر إلى الخارج اليوم. 
يمكن للأكاديميين والمحامين وأفراد الشرطة توقع تغيير في مكان العمل.

توقعات برج العقرب صحيا 
حافظ على صحتك من خلال الحفاظ على مكتب متوازن وحياتك الشخصية. 
اشربي الكثير من الماء واتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والمكسرات والخضروات وقد يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والمشاكل المرتبطة بالقلق اليوم و لا ينبغي لكبار السن تخطي الأدوية حتى أثناء السفر.

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