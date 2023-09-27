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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو بفتي حد يقولي.. مجدي عبد الغني يعلق على أزمة الزمالك والمصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

علق مجدى عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على أزمة نادي الزمالك مع ثنائي المصري البورسعيدي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور. 

قال مجدى عبدالغني في تصريحات تليفزيونية : قيد أحمد عيد وأحمد ايمن منصور فى النادى المصرى وهم موقعين مع نادى الزمالك خطأ جداً.

أضاف مجدى عبد الغني : اللاعيبه دى قديمة عند نادى الزمالك وملهاش علاقة إن الزمالك موقوف قيد والزمالك مش محتاج يعمل عقد جديد ارتباط اللاعب بالنادى ليس بدخوله أو خروجه من القائمة .


استطرد مجدي عبد الغني : لو الكلام الى انا بقوله غلط وبفتى ، ليه اتحاد الكرة لما الزمالك اشتكى والاتحاد فوجئ ان فى عقود مع الزمالك ليه اللعيبه دى اتوقفت وقالوا للاعيبه روحوا حلوا  ودي مع نادى الزمالك.

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كواليس جلسة أيمن منصور فى الزمالك 

عقد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق ونجله أحمد، جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء.

وتطرق أيمن منصور فى حديثه مع عبد الواحد السيد إلي طلب انهاء أزمة انتقال نجله أحمد الي صفوف النادي المصري بشكل ودي.

وكان أيمن منصور فشل خلال إجتماعه ونجله مع اللجنة المعينة بنادي الزمالك فى إقناع الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء بحل أزمة نجله وديا وتم رفض طلباته.

أيمن منصور طلب وساطة عبدالواحد السيد لدى اللجنة المعينة لادارة نادي الزمالك من أجل عدم إيقاف نجله وحل الأزمة بشكل ودي.

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تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وثنائي المصري 
 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل الطلبات المادية لمسؤولي الأبيض من إدارة نادي المصري البورسعيدي لحل أزمة انتقال أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصورة نهائية للنادي البورسعيدي.

كان الزمالك تقدم بشكوى ضد الثنائي بعد توقيعهما على عقود انتقال للفريق البورسعيدي بالرغم من ارتباطهما بعقود رسمية مع الأبيض.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك طلب 5 ملايين جنيه نظير انتقال أحمد أيمن منصور إلي صفوف الناي المصري البورسعيدي في حين طلب النادي الأبيض الحصول على 15 مليون جنيه نظير انتقال أحمد عيد إلي صفوف فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي.

الزمالك مجدي عبد الغني المصري احمد عيد أيمن منصور اتحاد الكرة عبدالواحد السيد عماد البناني

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