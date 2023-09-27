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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكم قضائي رادع يمنع ترامب من البناء مجددا في نيويورك.. لهذا السبب

ترامب
ترامب

يقاضي المدعي العام في نيويورك ، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بتهمة خداع البنوك وشركات التأمين من خلال المبالغة في تقييم الأصول، ويضيق قرار القاضي حدود المحاكمة الأسبوع المقبل.

أدان قاض أمس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال خلال تعاملاته التجارية على مدى العقد الماضي، في انتصار كبير للقضية المدنية التي رفعها المدعي العام في نيويورك ضد الرئيس الأمريكي السابق، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقرر القاضي في نيويورك آرثر إنجورون، أن ترامب وشركته خدعوا البنوك وشركات التأمين والدائنين من خلال المبالغة في تقدير قيمة ممتلكاته "بشكل صارخ" والمبالغة في صافي ثروة قطب العقارات على الأوراق التي تم استخدامها لعقد الصفقات.

وفي حكمه المكون من 35 صفحة، كتب إنجورون أن البيانات المالية المقدمة من ترامب "تحتوي بوضوح على تقييمات احتيالية استخدمها المدعى عليهم في الأعمال التجارية".

وتابع "الشقق الخاضعة للوائح الإيجار تساوي نفس قيمة الشقق غير الخاضعة للتنظيم؛ والأرض المقيدة تساوي نفس قيمة الأراضي غير المقيدة؛ والقيود يمكن أن تتبخر في الهواء؛ وإخلاء المسؤولية من جانب أحد الأطراف وإلقاء المسؤولية على طرف آخر يبرئ أكاذيب الطرف الآخر. هذا عالم خيالي، وليس العالم الحقيقي" .

ما هي قضية نيويورك المدنية ؟
ورفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس،  القضية ضد ترامب في سبتمبر 2022 .

قالت جيمس إن ترامب قام بتضخيم صافي ثروته بما يصل إلى 2.23 مليار دولار (2.11 مليار يورو) في البيانات المالية السنوية المقدمة للبنوك وشركات التأمين.

وزعمت جيمس أن ترامب فعل ذلك "لتأمين القروض والتأمين والحفاظ عليهما بشروط أكثر ملاءمة".

بعض الأصول التي وجد أن ترامب بالغ في تقدير قيمتها كانت قصره في مارالاجو في فلوريدا، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الجولف، وشقته العلوية في برج ترامب، والتي ذكر أنها كانت ثلاثة أضعاف حجمها الفعلي .
وكتب القاضي في حكمه: "إن التناقض بهذا الحجم، من قبل مطور عقاري يقوم بتحجيم مساحة معيشته الخاصة لعقود من الزمن، لا يمكن اعتباره إلا احتيالًا".

وتسمي الدعوى أيضًا الابنين الأكبر لترامب ، دون جونيور وإريك، كمتهمين، بالإضافة إلى منظمة ترامب.

وتطالب بغرامة قدرها 250 مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى منع أفراد عائلة ترامب من قيادة منظمة ترامب.

ماذا بعد؟
ويضيق قرار إنجورون الى نطاق القضايا التي سيتم الاستماع إليها في محاكمة الأسبوع المقبل. 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا يعلن فعليًا أن جوهر قضية جيمس صحيح .

وفي غضون ذلك، أمر القاضي بإلغاء بعض التراخيص التجارية لترامب كعقوبة، مما يجعل من الصعب عليه القيام بأعمال تجارية في نيويورك.

وأضاف أن مراقبا مستقلا سيواصل الإشراف على عمليات منظمة ترامب .

وقال كريستوفر كيسي، محامي ترامب، في بيان إن القرار "شائن" و"منفصل تماما عن الحقائق والقانون الحاكم". وأضاف أن ترامب سيستأنف القرار.

وقال إريك ترامب، على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن القرار  "محاولة لتدمير" والده و"طرده من نيويورك".

وكتب ترامب الابن: "اليوم، فقدت كل الثقة في النظام القانوني في نيويورك".

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