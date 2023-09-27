برلمانى: تزكية السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسة لاستكمال مسيرة البناء والتنيمة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، أنه قام بتزكية ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الإنتخابات الرئاسة المقبلة ، لإستكمال مسيرة البناء والتنمية للبلاد مشيراً في تصريحات صحفية له أن ما حققه الرئيس السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية من إنجازات لم تشهده الدولة المصرية من قبل.

وقال " مرعي" في تصريحات صحفية له اليوم يشهد التاريخ علي ما قام به الرئيس السيسي ، لصالح الوطن ، منذ ثورة 30 يونيو عندما أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم ، وكانت البلاد آنذاك في أسوأ الأوضاع ليتولي الرئيس بعدها الرئاسة في 2014 ليقود عملية البناء للدولة المصرية مشيراً إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت طفرة كبيرة في كافة المجالات ونهضة غير مسبوقة سواء في شبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة ، والمشروعات القومية الضخمة لتصبح مصر دولة قوية ومستقرة ويتحقق فيها الأمن والأمان .

واكد" مرعي" ان الرئيس السيسي هو القادر على إستكمال مسيرة البناء وسلسلة المشروعات القومية الكبيرة التي كانت فارقة في حياة وبناء البلد.

وتابع مرعي" قائلاً: لهذا نقول للرئيس السيسي كمل مشوارك لإستكمال مسيرة البناء لبلدنا العظيمة مصر.