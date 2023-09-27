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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لا خير في خل يخون خليله.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار بعد الرحيل عن الأهلي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، بعد خروجه عن صمته وتصريحاته للمرة الأولى حول أسباب رحيله عن صفوف المارد الأحمر في الفترة الحالية، وسط ترقب كبير من الجميع حول هذا الحوار الذي أجراه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب". 

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وتحدث سيد عبد الحفيظ خلال الحوار حول أسباب رحيله عن صفوف النادي الأهلي، ليكشف عن أسباب الرحيل المفاجئ عن صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، قائلا: "أنا ممكن يكون ليا حق وأنا خدته تالت ومتلت سواء وأنا موجود أو بعد ما مشيت من النادي الأهلي، أنا خدت حقي بشكل حلو جدا مكنتش أتخيله أبدا". 

وتابع مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، أن المارد الأحمر له حق عليه وعلى الجمهور، إذ يوجد بعض الثوابت التي يجب التأكيد عليها، "حق النادي الأهلي أعلى من أي شيء". 

وحل رحيله عن صفوف النادي الأهلي، عقب سيد عبد الحفيظ قائلا إن رحيله من منصب مدير الكرة كان قرار من لجنة التخطيط في النادي الأهلي، وتم إبلاغه يوم الجمعة عقب مباراة المصري، وذلك بعد عقد جلسة مع لجنة التخطيط مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسام غالي، ومحسن صالح، وزكريا ناصف. 

وأوضح، أن محمود الخطيب هو اول شخص أبلغه برحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، رافضًا الكشف عن تفاصيل الحوار مع محمود الخطيب، "مستحيل أكشف على الإطلاق تفاصيل الحوار اللي دار بيني وبين كابتن محمود الخطيب". 

واستشهد سيد عبد الحفيظ بمقولة للإمام الشافعي قائلا: "الإمام الشافعي لخص اللي حصل في بيت جميل أوي، أنا عندي فلسفة بمشي بيها شوية، سواء مقولة أو حكمة أو بيت شعر عجبني بعيش فيه شوية، والإمام الشافعي بيقول إيه (وَلَا خَـيْـرَ فِـي خِـلٍّ يَـخُـونُ خَـلِـيـلَهُ وَيَـلْـقَـاهُ مِـنْ بَـعْـدِ الْـمَـوَدَّةِ بِـالْـجَـفَا، وَيُــنْــكِـرُ عَـيْـشًـا قَـدْ تَـقَـادَمَ عَـهْـدُهُ وَيُـظْـهِـرُ سِـرًّا كَـانَ بِالْأَمْسِ فِي خَفَا). 

وشدد سيد عبد الحفيظ، على أنه مازال يتعامل على أنه مسؤول في النادي الأهلي، ولذلك لا يمكنه الكشف عن أي أسرار عن النادي الأهلي بأي شكل من الأشكال. 

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