سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ودور حسام غالي

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "ما دور حسام غالي؟.. سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي: لا خير في خل يخون خليله".

وجاء في التقرير أن سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق، ومدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، بعد فترة طويلة من الصمت، كشف أسباب رحيله من النادي الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن النادي الأهلي له حق عليه، وعلى الجمهور، وأن النادي الأهلي أعلى وأكبر.

وتابع أن قرار رحيله من الأهلي، كان من قبل لجنة التخطيط، وأنه علم بالقرار بعد لقاء النادي المصري في الدوري العام الماضي.

وأشار إلي أن القرار كان بجليه، بها الكابتن حسام غالي، ومحسن صالح، وزكريا ناصر، وأنه تلقى الخبر من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ولفت إلي أن لديه فلسفة في حياته، " لا خير في صديق أو خل يخون خليله" وأكد أنه يعتبر نفسه مسؤول في النادي الأهلي حتى الآن، وأن هذا حق النادي".

وأوضح أنه لا يمكنه إفشاء اسرار النادي بأي شكل، وأن مصلحة النادي هي الأهم".