الأهلي ماله.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد علاء لاعب المقاولون

وجه محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى أحمد علاء لاعب نادي المقاولون العرب؛ بعد الاحتفال المبالغ فيه عقب تسجيله هدف التعادل مع الزمالك في الدوري، قائلا: "الزمالك نادي كبير، واللي عملته؛ مالوش علاقة بالأهلي".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات على قناة الحدث، أن اللاعب أشار بـ إشارة النسر لـ جمهور الزمالك، وأن إشارة النسر يقصد بها النادي الأهلي.

ولفت إلي أنه لا يعلم من هو أحمد علاء، غير أنه شقيق محمود علاء لاعب نادي الزمالك، مشيرا إلى أن هذه اللقطة غير مقبولة.

وأشار إلى أن الهدف بالنسبة لـ أحمد علاء، في مرمى الزمالك، يعتبره كأنه هدف في دوري أبطال أوروبا، ولكن عليه أن يحترم الزمالك.