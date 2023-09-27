عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي ماله.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد علاء لاعب المقاولون

أحمد علاء
أحمد علاء

وجه محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى أحمد علاء لاعب نادي المقاولون العرب؛ بعد الاحتفال المبالغ فيه عقب تسجيله هدف التعادل مع الزمالك في الدوري، قائلا: "الزمالك نادي كبير، واللي عملته؛ مالوش علاقة بالأهلي".

txt

جهاد جريشة: يمكن إيقاف تقنية الفار بمصر حال تكرار واقعة مباراة الزمالك والمقاولون

txt

شيكابالا يحتد على الحكم بعد تعادل الزمالك والمقاولون وألفاظ خارجة من الجماهير.. شاهد

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات على قناة الحدث، أن اللاعب أشار بـ إشارة النسر لـ جمهور الزمالك، وأن إشارة النسر يقصد بها النادي الأهلي.

ولفت إلي أنه لا يعلم من هو أحمد علاء، غير أنه شقيق محمود علاء لاعب نادي الزمالك، مشيرا إلى أن هذه اللقطة غير مقبولة.

وأشار إلى أن الهدف بالنسبة لـ أحمد علاء، في مرمى الزمالك، يعتبره كأنه هدف في دوري أبطال أوروبا، ولكن عليه أن يحترم الزمالك. 

احمد علاء الزمالك لاعب الزمالك محمد عبد الله النادي الأهلي دوري ابطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

ترشيحاتنا

وزير الري: العمل على إقامة محطات رصد لمتابعة التغيرات في منسوب سطح البحر

أمطار غزيرة رعدية.. تحذير خطير من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

شروط الحصول على معاش إضافي.. وهل تطبق الزيادة الجديدة عليه؟

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في مصر أعلى من المعدل الطبيعي| فيديو

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

الدفاع الروسية تكشف عن ضربة قاضية ضد مستودعات للأسلحة والذخيرة في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف إطلالات أروى جودة المثيرة

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ