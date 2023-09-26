شيكابالا يحتد على الحكم بعد تعادل الزمالك والمقاولون وألفاظ خارجة من الجماهير.. شاهد

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان " مشاجرة بين لاعبي الزمالك والمقاولون بعد التعادل وشيكابالا يحتد على الحكم وسط غضب جماهيري ".

وجاء في التقرير أن هناك مشادة حدثت بين لاعبي الزمالك و المقاولون العرب، بعد مباراة ليلة أمس، وذلك بسبب التعادل في آخر دقيقة.

وظهر في الفيديو هجوم وحدة، من اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، على حكم المباراة أمين عمر، وسط غضب من جماهير الزمالك.

كما عرضت القناة ألفاظ خارجة من جماهير الزمالك، ضد لاعبي الزمالك، وتحديدًا شيكابالا، وقامت القناة بعمل صفارة على الكلام الخارج.