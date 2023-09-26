محمد صلاح: أوسوريو «لُغز» في الزمالك.. ولديه إصرار على معاندة الجماهير

هاجم محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، بسبب أخطائه في التشكيل خلال المباريات الماضية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": " أوسوريو "لُغز" في الزمالك ولديه إصرار على معاندة جماهير الزمالك، وكان سببا رئيسيا في الخسارة من أرتا سولار".

وأضاف: "تشكيل أوسوريو به كوارث ويحاول يعالجها في الشوط الثاني، ولا يوجد لاعب بنادي الزمالك شارك في مباراة كاملة سوى محمد صبحي".

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.