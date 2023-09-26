موجز السوشيال: مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون.. وهجوم على الحكم أمين عمرو من جمهور القلعة البيضاء

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.

علق الإعلامي الرياضي، محمد سعيد، مذيع قناة الأهلي، على إذاعة صوت أمين عمرو، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب اثناء مراجعة ال var.

وكتب: "ما حدث من مخرج لقاء الزمالك والمقاولون العرب فضيحة بكل المقاييس وقد يستدعي تدخل IFAB ‏وإتحاد الكرة لايجب أن يسكت علي هذا الخطأ الكارثي لانه تم اختراق وتعليمات IFAB”.

شن جمهور نادي الزمالك، اعتراضات واسعة على قرارات حكم مباراة الأمس أمام المقاولون العرب، من خلال منصة “إكس”- تويتر سابقا-.

وعلق جماهير الزمالك على حوار حكم المباراة أمين عمر، مع حكم الـ var ، ووصفوه بالتعنت؛ لعدم احتساب ركلة الجزاء لصالح الفريق الأبيض.