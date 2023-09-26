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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سنظل أوفياء والحظ للأهلي.. تعليق ناري من عمرو أديب على بكاء أوسوريو

أوسوريو
أوسوريو

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" عمرو أديب بعد تعادل الزمالك مع المقاولون: الدقيقة 90 "نكد" على الزمالك.. و"حظ" دايمًا مع الأهلي ".

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وجاء في التقرير أن الإعلامي عمرو أديب، يقول :" الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك، و المقاولن العرب، كانت دقائق نكدية".

وأوضح عمرو أديب، أن المقاولون العرب، جاء بالهدف في الدقيقة 99، معلقًا :" الدقيقة 99 بتكون من أجل فوز الأهلي، و تكون من أجل هزيمة الزمالك".

وكشف أن حكم المباراة احتسب 8 دقائق وقت إضافي، والمقاولون حقق الهدف في الدقيقة 9، والمباراة تنتهي بحالة نكد.

وتابع :" المدير الفني لـ الزمالك خوان كارلوس أوسوريو، بكي بعد انتهاء المباراة، وأن هذا الأمر غير مفهوم، لآن هذا المدرب أكثر مدرب يبكي بعد المباريات".

وتمني أن يعود الزمالك لـ مستواه الحقيقي له، قائلا :" سنظل أوفياء  والحظ دايمًا مع الأهلي".

 

الزمالك أوسوريو عمرو أديب المقاولون الأهلى

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