فاروق جعفر: الزمالك تعرض لـ ظلم تحكيمي بمباراة المقاولون العرب

أكد الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، أن فريق الزمالك تعرض أمس لـ ظلم تحكيمي بـ مباراة المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأضاف فاروق جعفر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الزمالك له ركلة جزاء لم تحتسب أمام المقاولون العرب،

ولفت إلي أن الجميع يجب أن يدعم الزمالك في المباريات المقبلة، لآن الزمالك يحتاج المسانده، وقدم الشكر لـ الجماهير التي تذهب لـ الاستاد لدعم الفريق.

وأشار إلي أن اللجنة الثلاثية قامت بعمل بيان، وقدمت شكوى، وأنه غير راضي على الأداء التحكيمي، وتعرض الزمالك لـ ظلم.