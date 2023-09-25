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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق جعفر: غرامة شيكابالا أكثر من مليون دولار

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد الكابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، المرشح  لمنصب رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم حل مشكلة محمود عبد الرازق شيكابالا، وأنه سيكون هناك جلسة معه، لدفع الغرامة، الناتج عنها وقف قيد الزمالك. 

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فاروق جعفر: أتحدى أي شخص يعرف ديون الزمالك كام

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وأضاف الكابتن فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" شيكابالا  لاعب مميز، ولديه جمهور كبير، ومن نجوم الزمالك".

وأشار إلي أن "  شيكابالا  كان يحصل على 1000 جنيه في الشهر، بسبب الغرامات التي كانت عليه، وأن نادي الزمالك كان يعاني من مشكلات مادية".

وأشار إلي أن غرامة شيكابالا كبيرة جدًا وصلت لـ أكثر من مليون دولار، وأن الزمالك لم يسدد الغرامة، بسبب ضخامة المبلغ.

وأوضح أن الزمالك عندما باع إمام عاشور بـ3 ملايين دولار، تم تسيد رواتب اللاعبين، أن العمال كان لهم أموال.

 

وقد أكد الكابتن فاروق جعفر، أنه لا يعلم حجم ديون نادي الزمالك، معلقًا :" اتحدي أي شخص يثبت بالأوراق ما هي ديون الزمالك".

وقال جعفر:" مفيش حد يعرف ديون الزمالك كام، لأن هناك فلوس لـ الضرائب، هناك مشكلات مع الاتحاد الدولي، و الأفريقي لكرة القدم، ومشكلات محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، وهناك ديون لـ وزارة الكهرباء، والمياه  ".


وتابع الكابتن فاروق جعفر،  أن:" مفيش حد يستطيع جمع كل ديون الزمالك، لآن هناك جهات كثيرة تطالب الزمالك بأموال".


وأشار إلي أن "الديون الداخلية معروفة، لكن الديون الخارجة عن باب النادي، غير معروفة، وسيتم حسمها".


وأشار إلي أنه لا يوجد رقم صحيح، بشأن ديون الزمالك، وأن هناك بعض المحبين للزمالك يتبرعون من أجل النادي.

 

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