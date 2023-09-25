فاروق جعفر: أتحدى أي شخص يعرف ديون الزمالك كام

أكد الكابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، أنه لا يعلم حجم ديون نادي الزمالك، معلقًا :" اتحدي أي شخص يثبت بالأوراق ما هي ديون الزمالك".



وقال جعفر:" مفيش حد يعرف ديون الزمالك كام، لأن هناك فلوس لـ الضرائب، هناك مشكلات مع الاتحاد الدولي، و الأفريقي لكرة القدم، ومشكلات محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، وهناك ديون لـ وزارة الكهرباء، والمياه ".



وتابع الكابتن فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" مفيش حد يستطيع جمع كل ديون الزمالك، لآن هناك جهات كثيرة تطالب الزمالك بأموال".



وأشار إلي أن "الديون الداخلية معروفة، لكن الديون الخارجة عن باب النادي، غير معروفة، وسيتم حسمها".



وأشار إلي أنه لا يوجد رقم صحيح، بشأن ديون الزمالك، وأن هناك بعض المحبين للزمالك يتبرعون من أجل النادي.



