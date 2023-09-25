غرامة كهربا.. فاروق جعفر يزف خبرا سارا للأهلي حال فوزه برئاسة الزمالك

رد الكابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، على سؤال :" ممكن تقسط غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي".
وقال جعفر:" لو مفيش حل ثاني ممكن اقسط غرامة كهربا، لأن كهربا ممكن يتوقف عن لعب الكرة ولا يدفع الأموال ".
وتابع الكابتن فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" مستعد لتقسيط غرامة كهربا لو نجحت في انتخابات نادي الزمالك ".
وأشار إلي أن " الكثير من الممكن أن يرفض هذا الأمر، بسبب ما حدث من كهربا، ولكن في هذه الفترة يجب أن يكون هناك تقارب وتعود الجماهير بالكامل يد واحدة".