غرامة كهربا.. فاروق جعفر يزف خبرا سارا للأهلي حال فوزه برئاسة الزمالك

رد الكابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، على سؤال :" ممكن تقسط غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي".

وقال جعفر:" لو مفيش حل ثاني ممكن اقسط غرامة كهربا، لأن كهربا ممكن يتوقف عن لعب الكرة ولا يدفع الأموال ".

وتابع الكابتن فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" مستعد لتقسيط غرامة كهربا لو نجحت في انتخابات نادي الزمالك ".

وأشار إلي أن " الكثير من الممكن أن يرفض هذا الأمر، بسبب ما حدث من كهربا، ولكن في هذه الفترة يجب أن يكون هناك تقارب وتعود الجماهير بالكامل يد واحدة".