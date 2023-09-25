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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرامة كهربا.. فاروق جعفر يزف خبرا سارا للأهلي حال فوزه برئاسة الزمالك

كهربا
كهربا

رد الكابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، المرشح  لمنصب رئيس نادي الزمالك، على سؤال :" ممكن تقسط غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي".

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بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

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وقال جعفر:" لو مفيش حل ثاني ممكن اقسط غرامة كهربا، لأن كهربا ممكن يتوقف عن لعب الكرة ولا يدفع الأموال ".

وتابع الكابتن فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" مستعد لتقسيط غرامة كهربا لو نجحت في انتخابات نادي الزمالك ".

وأشار إلي أن " الكثير من الممكن أن يرفض هذا الأمر، بسبب ما حدث من كهربا، ولكن في هذه الفترة يجب أن يكون هناك تقارب وتعود الجماهير بالكامل يد واحدة".

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