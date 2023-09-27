رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على إمكانية توليه رئاسة القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: “شرف لأي حد أنه يمثل النادي الأهلي، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت”.

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية تولي رئاسة الأهلي

وأضاف: “بكرا بتاع بكرا، الله أعلم ايه ممكن يحصل، لم أخرج من الأهلي، فأنا في الأهلي سواء في منصب أو بدون مناصب، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت أو مكان".

واختتم: “الأهلي لم يكن يوما نادياً طبقياً، واختيار الكوادر فيه يخضع للكفاءة، وليس المكانة”.