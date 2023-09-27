تحت أمر النادي| تعليق سيد عبدالحفيظ بشأن عدم ذهابه حفل الأهلي

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن سر عدم ذهابه إلى الحفل، الذي أقيم في القلعة الحمراء، احتفالاً ببطولات الموسم الماضي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “أريد الاحتفاظ بسبب عدم ذهابي إلى حفل النادي الأهلي، وذهابي لحفل آخر بعدها شيء عادي وذهبت وقتها إلى محمود الخطيب الذي كان يتواجد هناك، وفي أي مناسبة سيتواجد بها سأذهب له”.

وأضاف: “أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، والناس تعودت عليّ في شكل معين، وتواجدي في أي منصب آخر بالنادي قد يخلق بعض الضغط خلال الوقت الحالي”.

رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

يُذكر أن سيد عبد الحفيظ، قد رحل مؤخرًا عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، بناء على قرار لجنة التخطيط وتولى خالد بيبو، المسئولية بدلاً منه.