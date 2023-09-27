سيد عبدالحفيظ عن أسباب رحيله من الأهلي: لو هموت مش هقول اللي حصل

ردّ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أسباب رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “رحيلي من الأهلي كان قرار لجنة التخطيط، وتم إبلاغي يوم 14 أغسطس بعد مباراة المصري”.

كواليس حديث الخطيب مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي

وأضاف: “لن أفصح إطلاقًا تفاصيل ما حدث بيني وبين الخطيب في جلسة رحيلي عن النادي الأهلي، ما يصح قوله وأنا مسئول في الأهلي، هو ما يصح قوله وأنا خارجه، أنا مسئول سواء داخل النادي أو خارجه، اللي ينفع يتقال وأنا في موقع المسئولية، هو اللي ينفع أن أقوله وأنا خارجها، الكلام لا يتغير".

واختتم: “ لا يصح أن أنقل تفاصيل اجتماعي مع لجنة التخطيط عند إبلاغي بترك منصبي للإعلام، لأنني لم أكن أنقل ذلك وأنا في موقع المسئولية، قال الإمام الشافعي، ولا خير في خل يخون خليله ... ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ... ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، مش هقول حاجة لغاية ما أموت”,