عملت اللي عليا.. رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ لجمهور الأهلي وإدارته

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رسالة خاصة لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وقال: “بشكر جمهور الأهلي وإدارته وفخور بكل اللي قدمته مع النادي، متصالح مع نفسي طالما عملت اللي عليا، ومن أسعد لحظات حياتي هدف أفشة وعبد المنعم في نهائي افريقيا”.

وعلق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على إمكانية توليه رئاسة القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: “شرف لأي حد أنه يمثل النادي الأهلي، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت”.