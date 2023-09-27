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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة خلافه مع حسام غالي

سيد عبدالحفيظ وحسام
سيد عبدالحفيظ وحسام غالي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن حقيقة خلافه مع حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، أدت إلى رحيله عن منصبه، حسبما أشارت بعض التقارير خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” ردًا على سؤال: هل العلاقة مكانتش على ما يرام بين حسام غالي وسيد عبد الحفيظ؟: فيه مساحة تعامل كبيرة في الفترة الأخيرة، وفيه احترام متبادل".

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة خلافه مع حسام غالي

وتابع: “الراجل في لجنة التخطيط في الأهلي، معرفش رأيه إيه، أنا أحترم الهيكل التنظيمي، اللي مشاني قرار لجنة التخطيط مثلما أكدت”.

وأضاف: “بحترم القرار جدًا، تسلسل إداري وهيكل نظامي أحترمه جدًا”.

وواصل: “طُلب مني أقدم استقالتي وأنا رفضت؟ مش هقول حاجة خاصة بالاجتماع نهائي، أي حد يخرج من الأهلي يبقى زعلان”.

واختتم: “حق الأهلي على الناس، أكبر من حق الناس على الأهلي، وحق الأهلي ألا أتحدث عن ما يدور في لجنة التخطيط، اعتزلت وعمري 28 عاماً، والإصابات كانت السبب، تدرجت في المناصب في الأهلي، وعملت مع كابتن محمد رمضان وكنت محظوظا بالعمل معه، وتعلمت في الأهلي الكثير”.

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