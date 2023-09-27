10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، حوارًا تليفزيونياً عبر برنامج اللعيب، بعد رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا رحيل سيد عبد الحفيظ، عن منصب مدير الكرة، وتولي خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وجاء ملخص تصريحات سيد عبد الحفيظ كالتالي:

- ما يصح قوله وأنا مسئول في الأهلي، هو ما يصح قوله وأنا خارجه، أنا مسئول سواء داخل النادي أو خارجه، اللي ينفع يتقال وأنا في موقع المسئولية، هو اللي ينفع أن أقوله وأنا خارجها، الكلام لا يتغير.

- لا يصح أن أنقل تفاصيل اجتماعي مع لجنة التخطيط عند إبلاغي بترك منصبي للإعلام، لأنني لم أكن أنقل ذلك وأنا في موقع المسئولية، ويستشهد بمقولة الإمام الشافعي:

لا خير في خل يخون خليله ... ويلقاه من بعد المودة بالجفا

وينكر عيشا قد تقادم عهده ... ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا

- كنت أفضّل أن يتم إبلاغي بترك المسئولية قبل اجتماع لجنة التخطيط، لكنها مسألة لا يصح الوقوف عندها، أمام تاريخ طويل من المواقف، وقرار تركي لمنصبي لم يكن صادماً وكنت أنتظره في أحد الأيام.

- حسام غالي عضو مجلس ادارة ولجنة التخطيط وله الحق في نقاش أي شأن للكرة، وفي أي أمر نناقشه أقول رأيي، وفي النهاية القرار للجنة الكرة، وهناك احترام متبادل بيني وبين حسام غالي.

- كولر مدير فني كبير ويسير في طريق عظماء التدريب في الأهلي، لكن أي مدير فني يسير على سياسات الأهلي مهما كان اسمه، ولو كان جوارديولا.

- الأهلي أخذ مواقف مع نجومه ومسئوليه لا يستطيع غيره أن يتخذها، وهذا هو الأساس الذي نجح به الأهلي، فالأهلي هو الأساس.

- حق الأهلي على الناس، أكبر من حق الناس على الأهلي، وحق الأهلي ألا أتحدث عن ما يدور في لجنة التخطيط.

- اعتزلت وعمري 28 عاماً، والإصابات كانت السبب، تدرجت في المناصب في الأهلي، وعملت مع كابتن محمد رمضان وكنت محظوظا بالعمل معه، وتعلمت في الأهلي الكثير.

- محمود الخطيب هو من رشحني للعمل كمدير للكرة عام 2010، تعلمت منه الكثير واستفدت منه جدا، وله فضل كبير على شخصي باختياري مديرا للكرة.

- جمهور الأهلي على راسي، وأقدره كثيرا، وما فعلته بالأهلي أخذت مقابله المادي، لا يوجد من ضحى من أجل الأهلي، فالجميع استفاد من الأهلي.

- الأهلي لم يكن يوما نادياً طبقياً، واختيار الكوادر فيه يخضع للكفاءة، وليس المكانة.

- عيب أن نقول أن ما يقال عن "نجومية" سيد عبد الحفيظ سبب إقالته.

- خالد بيبو زميل ملعب وأكلنا عيش وملح معاً، وتحدثنا كثيراً بعد توليه منصب مدير الكرة، وأتمنى له التوفيق، لأنه يمثل الأهلي بيتنا جميعاً.

- لم أخرج من الأهلي، فأنا في الأهلي سواء في منصب أو بدون مناصب، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت أو مكان.

- أرى أن من مصلحة النادي عدم وجودي في منصب على علاقة بالكرة حالياً، لأنه سيمثل ضغطاً على الموجودين.

- كلام المهندس عدلي القيعي بأن منصب مدير الكرة أقل من سيد عبد الحفيظ، كلام طيب ربما أراد به مجاملتي، ونيته حسنة تماماً.