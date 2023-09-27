معندهوش منافسة على الزعامة.. تصريحات نارية لـ سيد عبدالحفيظ عن الأهلي

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي جزءًا من تصريحات سيد عبد الحفيظ بمقطع فيديو لجزء من حلقة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: سيد عبد الحفيظ: عاوز تعرف مين الأهلي؟

اسمع من مسئولين الوداد والرجاء والترجي وصن داونز ومازيمبي والهلال السعودي واتحاد جدة.



وتابع : الأهلي معندهوش منافسة علي الزعامة .. الأهلي هو الزعيم وبيحافظ علي الزعامة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وأعلنت شبكة أبو ظبي الرياضية، تعاقدها رسميًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لتحليل مباريات الدوري الأفريقي.

وكتب الحساب الرسمي للشبكة الإماراتية على منصة "إكس": "أبوظبي الرياضية تتعاقد مع سيد عبدالحفيظ وعزيز بودربالة لتحليل مباريات دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) والتي سيتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً".