تجاوز المرحلة الصعبة.. شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “كابتن الخطيب بحالة جيدة والأمور أصبحت أفضل وسيعود للقاهرة خلال أيام قليلة”.

وأضاف: "تم وضع برنامج علاج للكابتن الخطيب مع ضرورة الراحة بحيث لا يتجاوز وقت العمل 4 ساعات، بينما يعمل الخطيب 16 ساعة وده مينفعش".

وتابع: "سقوط الخطيب على رأسه في النمسا كان مرحلة صعبة جدا لكنه تخطاها، والغرز كانت أكثر مما قيل".

ويخضع الكابتن محمود الخطيب لرحلة علاج في فرنسا، إثر تكرار نوبة الدوار بعد سقوطه خلال معسكر الأهلي في النسما وإصابته بجرح قطعي في الرأس.