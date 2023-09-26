عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجاوز المرحلة الصعبة.. شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “كابتن الخطيب بحالة جيدة والأمور أصبحت أفضل وسيعود للقاهرة خلال أيام قليلة”.

وأضاف: "تم وضع برنامج علاج للكابتن الخطيب مع ضرورة الراحة بحيث لا يتجاوز وقت العمل 4 ساعات، بينما يعمل الخطيب 16 ساعة وده مينفعش".

وتابع: "سقوط الخطيب على رأسه في النمسا كان مرحلة صعبة جدا لكنه تخطاها، والغرز كانت أكثر مما قيل".

ويخضع الكابتن محمود الخطيب لرحلة علاج في فرنسا، إثر تكرار نوبة الدوار بعد سقوطه خلال معسكر الأهلي في النسما وإصابته بجرح قطعي في الرأس.

الخطيب شوبير الأهلى النادي الأهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلاق نار على سيارة مستوطنين إسرائيلين شمال أريحا

وزيرة الثقافة: تنفيذ 162 مشروعا جديدا لإيصال الخدمات لجميع المواطنين

بث مباشر|انطلاق جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور السيسي

طاقم تحكيم غاني لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

بعد عمان.. أمين مجلس الأمن الروسي يصل مصر في زيارة لمدة يومين

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى ملف الثقافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ