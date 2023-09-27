لأول مرة.. سيد عبد الحفيظ يكشف عن كواليس رحيله من الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “رحيلي من الأهلي كان قرار لجنة التخطيط، وتم إبلاغي يوم 14 أغسطس بعد مباراة المصري”.

كواليس حديث الخطيب مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي

وأضاف: “لن أفصح إطلاقًا تفاصيل ما حدث بيني وبين الخطيب في جلسة رحيلي عن النادي الأهلي”.

واختتم: “عمري ما هقول أي شيء حتى الممات بشأن رحيلي عن الأهلي”.