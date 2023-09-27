نواب: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة مسئولية وواجب وطني

أكد الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه وقع استمارة تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية واستكمال المشروعات التنموية ومبادرة حياة كريمة، كما أنه في عهده شهد الصعيد طفرة تنموية كبيرة.

وقال العماري، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة مسئولية وواجب وطني والتزام دستوري، ويجب المشاركة الواسعة ليكون مشهد مشرف لصورة مصر أمام العالم.

ونوه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، بأن كل النواب حضروا اليوم عن اقتناع لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة لمصلحة مصر، فهو الذي أنقذ مصر من الهلاك واستطاع أن يضع مصر مكانها الصحيح.

وأضاف أبو زيد، أن الإنجازات التي تحققت ملموسة في الصحة والتعليم والطرق والبنية التحتية وتطوير العشوائيات وغيرها.

وقال نحث المواطنين على أنه لابد من المشاركة وانتخاب الرئيس السيسي لمصلحة مصر، فرغم الأزمات الاقتصادية لكنها ستمر وستظل محفوظة.

وأكد النائب هشام الشعيني: الرئيس السيسي بالنسبة لنا بطل قومي، والنواب جاءوا اليوم لتزكية ترشحه نظرا لما حققه من إنجازات ودوره الوطني، وكلنا داعمين للرئيس والدولة المصرية.

و أضاف الشعيني: الدولة في عهد الرئيس السيسي حققت طفرة في البنية التحتية، وقامت بتنفيذ مشروعات تنموية وقومية كبرى، وتنمية الصعيد، بجانب قرارات الرئيس التي أدت إلى زيادة نحو 700 جنيه في سعر القصب في ثلاثة أشهر، فالصعيد اليوم يشهد طفرة في الخدمات أحدثت نقلة كبيرة، وكذلك مشروع المثلث الذهبي الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمار.



ولفت النائب حمدى سعد، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إلى أن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا، وأتينا من الصعيد وممكن نأتي مشيا لهذا البطل، فهو يستحق ومصر تحتاج إلى أن يستمر لفترة رئاسية ثالثة في ظل ما تحقق من استقرار وإنجازات، فكنا نتمنى كوبري واحد على النيل وحاليا المحاور منتشرة من أسوان للجيزة .



ودعا الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات، قائلا: أوجه دعوة لكل محافظات مصر يجب الحشد للخروج في الانتخابات الرئاسية بروح الحب والطمأنينة لهذا الرجل العظيم الذي حقق الأمن والأمان لمصر.