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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحتفل باليوم العالمي للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية الإفريقية

صدى البلد

يحتفي النادي الأهلي بعد غد الجمعة، 29 سبتمبر الجاري، باليوم العالمي للقلب، بالشراكة مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، وذلك في احتفالية كبرى تقام بفرع النادي بالتجمع الخامس.

جاءت شراكة الجمعية المصرية الإفريقية لأمراض القلب للنادي الأهلي في هذه المناسبة بوصفه الأكبر في القارة الإفريقية، ولما يتمتع به تاريخ عريق وشعبية جارفة كمؤسسة رياضية واجتماعية.

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اختار المنظمون موضوع «قلب الرياضيين» عنوانًا رئيسيًّا لتلك الفعالية، ليكون الأهلي على رأس الأندية الداعمة لأهمية فحص القلب لدى الرياضيين للوقاية من الموت المفاجئ.

تأتي مشاركة الأهلي في تلك الاحتفالية ضمن الرؤية الشاملة لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو المجلس، لدعم صحة القلب والوقاية من أمراضه وإلقاء الضوء على أهمية الفحص الروتيني لقلب الرياضيين.

من جانبه أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية، أن الاحتفالية تتضمن عددًا من الفعاليات، من بينها الكشف على أعضاء النادي وعمل رسم قلب وتحاليل، وتدريب 30 فردًا من أطقم الأجهزة الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، تحت إشراف الدكتور طارق الخولي، وإقامة ندوة علمية عن قلب الرياضيين والموت المفاجئ وتوزيع كتيب عن قلب الرياضيين.

الأهلي يشارك في تلك الفعالية

وأضاف أن الأهلي يشارك في تلك الفعالية انطلاقًا من دوره المجتمعي، بوصفه ليس ناديًا رياضيًّا فقط، لكنه مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية، وله دور فعال في المجتمع المحيط به، ودائما ما يتفاعل مع القضايا المحيطة به داخل الوطن.

 

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