في يومه العالمي.. اعرف أسرع علاج لداء الكلب

يحتفي العالم اليوم في ال 28 من سبتمبر باليوم العالمي لداء الكلب، بمجرد إثبات الإصابة بالسرع، لا يوجد علاج فعال، وعلى الرغم من أن عدداً قليلاً من الناس قد نجاوا من داء الكلب، فإن المرض عادة ما يسبب الموت، لهذا السبب، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للمرض، يجب أن تحصل على سلسلة من اللقاحات لمنع العدوى من الانتشار.

علاج داء الكلب

لقاح شريع ( (مصاب بالسرع) لمنع الفيروس من العدوى، هذا يُعطى لو لم يكن لديك لقاح الكلب هذه الحقنة تُعطى بالقرب من المنطقة التي يقضّك فيها الحيوان إن أمكن، في أقرب وقت ممكن بعد العضة.

تناول مجموعة من تطعيم الكلب لمساعدة جسدك على تعلم التعرف على فيروس الكلب ومحاربة.

سوف تحصل على أربع حقن على مدى 14 يوما، إذا كان لديك لقاح الكلب، سيكون لديك حقن خلال الأيام الثلاثة الأولى