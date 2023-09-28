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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من نقص الحديد.. تناول هذه الأطعمة

صدى البلد

الحديد هو فيتامين ياتي من نظام غذائي الخاص بك، كما أن الحديد مطلوب للعديد من الوظائف في جسدك.

بينما يمكن لجسمك أن يخزن الحديد، لا يمكن أن يصنع الحديد، والطريقة الوحيدة للحصول على الحديد هي باستهلاك (الأكل) ذلك.

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مصادر الحديد 

لحوم البقر والحوم والحبوب والحوم والحوم والحوم والحنجرو
الدجاج الدواجن، الديك الرومي، والبيض
الغذاء البحري السلمون والسردين والتونة
لحوم الأعضاء الكبد والكلى وبراء براء الاختراع

مصادر الحديد القائمة على النباتات
أغذية النباتات التي تحتوي على الحديد غير الهايم يمكن أن تعطيك الحديد أيضاً إذا كنت تتبع نظام غذائي قائم على النباتات، وتشمل المصادر الجيدة ما يلي:

خبز محصن الحديد وحبوب الإفطار
المجنون والبذور
الفواكه المجففة
المعكرونة الكاملة والخبز
ساق مثل الفاصولياء المختلطة، والفاصولياء المخبأة، والعدس، والفلايات
الخضروات الخضراء المبشرة المظلمة مثل السبانخ 
 

الحديد مصادر الحديد العدس السبانخ السلمون

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