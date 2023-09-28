طارق إمام يكشف لصدى البلد تفاصيل إعلان جائزة باسم السيد إمام

كشف الروائي طارق إمام، عن إطلاق جائزة تحمل اسم والده الكاتب الكبير والمترجم السيد إمام.

وقال طارق إمام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن يستعد لتدشين جائزة السيد إمام للنقد الأدبي خلال الفترة المقبلة، لخدمة الثقافة والإبداع المصري، لافتا إلى أن الجائزة جاري في الوقت الحالي الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها للإعلان عنها بشكل كامل في أقرب وقت.

السيد إمام رحل عن عالمنا في مارس الماضي بعد صراع مع المرض، وهو ينتمى إلى محافظة البحيرة، تخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة، الإسكندرية، واهتم بالقراءة الواسعة مبكرا، وترجمة ما يروقه بمعايير شخصية محددة.

وكان يملك السيد إمام مشروعا مهما فى الكتابة والترجمة، وله فى الترجمة ما يميزه حيث كان شغوفا الأفكار النقية وكتب الحداثة وما بعدها.

ومن ضمن كتبه المترجمة: الميتافكشن باتريشيا ووه، وألف ليلة وليلة أو الليالي العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن (قام بالتقديم مع الترجمة)، وأقنعة بارت لجوناثان كلر، والشعرية البنيوية لنفس الكاتب، وتعليم ما بعد الحداثة - المتخيل والنظرية لبرندا مارشال (قام بالتقديم مع الترجمة)، والعولمة - نص أساس لجورج ريتزر، وقاموس السرديات لجيرالد برنس، ومن كتب الكاتب والفيلسوف المصري الأمريكي إيهاب حسن، كتاب تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة (قام بالإعداد مع الترجمة)، وترجم له: الخروج من مصر- مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية، النقد النظير- سبعة تأملات فى العصر، أوديب أو تطور ما بعد الحداثة - حوارات ودراسات (قام بالإعداد مع الترجمة)، كما أن الرجل له مئات المقالات والدراسات المنشورة في أماكنها المتخصصة المعتبرة.