انهارت من البكاء.. أكبر صدمة لصباح بعد غيابها 18 شهرا عن بيتها

تعرضت الفنانة صباح لأكبر صدمة في حياتها، عندما عادت إلى منزلها في لبنان بعد غيابها عنه لمدة فاقت العام ونصف العام، إذ فوجئت عقب عودتها إلى بيتها وحال فتحها بابه، باللون الأسود في كل مكان، فذعرت وراحت تبكي، هكذا وصفت الفنانة صباح حريق بيتها.

أكبر صدمة في حياة صباح

وتعتبر صباح إحدى أكثر الفنانات التي أولفت عنها كتبا لما كان لها من دور بارز في الساحة الفنية العربية، ولما احتوته مسيرتها بالكثير من الحكايات والأسرار التي تستدعى الكتابة عنها في أكثر من كتاب.

وقالت صباح عن حريق بيتها: "سبب الحريق فقد نسيت ابنتها هويدا شمعة مشتعلة قبل نومها، وأحرقت الشمعة الفراش ثم الغرفة ثم امتد الحريق ليشمل سائر أنحاء البيت حتى جاءت خراطيم المياه وأطفأت كل شيء، ولم تعرف صباح بالحريق حيث إنها كانت مشغولة بترتيب آخر".

وأصافت صباح: "اضطررت لقضا عشرة أيام في منزل شقيقتي سعاد بنفس العمارة حتى يعاد ترتيب البيت من جديد".

مسيرة صباح الفنية

ولدت الفنانة اللبنانية صباح التي تشتهر بلقب الشحرورة، عام 1927 في قرية بدادون بلبنان، ثم انتقلت إلى مصر للعمل مع ملحنين مصريين والمشاركة في أفلام سينمائية.

ولصباح، واسمها الحقيقي جانيت جرجي فغالي، إرث فني كبير من الأغاني والأفلام والمسرحيات، فقد شاركت في 83 فيلما و27 مسرحية، وغنت ما يزيد عن 3000 أغنية كانت أولها عام 1940. وقد حققت انتشارا عربيا واسعاً.

ويعرف عن صباح زيجاتها المتعددة، وكان زواجها الأول عام 1946 من نجيب شماس وهو والد ابنها صباح، أما ابنتها هويدا فقد ولدت من الزواج من عازف الكمان أنور منسي، واقترنت بأزواج غيرهم كان آخرهم فادي لبنان.

أزمة في حياة صباح



تعرضت الفنانة صباح الى أزمة كبيرة فى حياتها حين قتل شقيقها والدته منيرة سمعان عام 1948، بعدما أخبروه بانها علي علاقه مع شخص اخر ، رمياً بالرصاص، ثم فرّ إلى سوريا، ثم إلى البرازيل وعاش باسم مستعار هو ألبرت فغالي، وكان عمره حينها 18 عاماً تقريباً أما والدته فدفنوها في مكان لا يعرفه إلا من واروها الثرى، حتى صباح لم تكن تعلم مكان مثوى والدتها الأخير، إذ كانت حينها في مصر وعرفت بمقتلها بعد شهرين، مع أن الصحف المصرية تناقلت الحادث وأبرزته في الصفحة الأولى تحت عنوان: "شقيق صباح يقتل أمه وعشيقها بالرصاص"، إلا أن زوجها الأول، اللبناني نجيب شماس، أخفى عنها الخبر إلى أن طلبت بعد شهرين زيارة والدتها في لبنان، وعندما اقتربت الباخرة من بيروت اضطر إلى مصارحتها بالحقيقة، فانهارت من الصدمة.