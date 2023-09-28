بعد انتهاء أزمة القيد.. الزمالك يسعى لضم 3 صفقات نارية| تفاصيل

ماذا سيفعل الزمالك بالميركاتو الشتوي القادم؟ تم الإعلان رسميا عن انتهاء أزمة منع الفارس الأبيض من قيد اللاعبين، مما يسمح له بالاستعداد لموسم قوي لفترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن نادي الزمالك، قد تعرض لمنع من قيد اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية السابقة وبدأ الموسم الجديد بدون تعزيزات في صفوفه.

أزمة منع القيد بالزمالك

تم منع الزمالك من القيد بسبب عدم التزام النادي بدفع مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق، حيث حصل اللاعب على حكم رسمي بأحقيته في 180 ألف دولار كمستحقات متأخرة، بالإضافة لمبلغ 90 ألف دولار كتعويض.

وأصدر الاتحاد الدولي «فيفا»، خلال الفترة الأخيرة، قرارا رسميا بإيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصورة رسمية، وذلك بسبب لعدم سداد المستحقات الخاصة باللاعب الغاني، والتي تبلغ 270 ألف دولار.

هذا بالإضافة إلى عدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والخاصة بفسخ تعاقد لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي شيكابالا والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار.

انتهاء أزمة منع القيد للزمالك

في سياق متصل، أعلن خالد رفعت، المدير السابق للتسويق والتعاقدات في النادي الأبيض، والمسؤول عن حل أزمة القيد مع اتحاد كرة القدم المصري، نجاحه في رفع حظر القيد لنادي الزمالك بعد التنسيق مع الاتحادين الدولي والمصري.

وأعرب خالد رفعت عن شكره للاتحاد المصري لكرة القدم على مساعدته في إنهاء الأزمة وتمهيد الطريق لقيد اللاعبين، حيث يُسمح الآن للنادي بقيد اللاعبين الناشئين بشكل طبيعي، استعدادًا لقيد لاعبي الفريق الأول في يناير المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال النادي مهددًا بعقوبات إضافية بسبب الأقساط المستحقة والغرامات للاعبين آخرين، بالإضافة إلى وجود قضايا قائمة ينتظر النادي قراراتها.

صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي

وفيما يخص صفقات الزمالك المرتقبة، كان الفريق على وشك إتمام 3 صفقات خلال الصيف الماضي قبل منعه من القيد، ومن المتوقع أن يستأنف المفاوضات للاعبين الثلاثة وأنديتهم في يناير المقبل.

يستهدف الزمالك، ضم محمود حمادة نجم فريق فاركو لتعزيز خط الوسط، ويسعى أيضًا للتعاقد مع محمد شحاتة لاعب وسط فريق طلائع الجيش بناء على المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

يأتي ذلك بالتزامن مع رحيل أكثر من لاعب وسط مؤثر عن صفوف الزمالك خلال المواسم القليلة السابقة مثل طارق حامد وإمام عاشور، والتونسي فرجاني ساسي.

كما يسعى الفارس الأبيض لضم مهاجم بشكل عاجل، حيث توصلت اللجنة الفنية بالنادي الأبيض إلى أن أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي هو اللاعب الذي يحتاجه الفريق، لكن يظل التعاقد مع مهاجم أجنبي هو الخيار الأول للإدارة.