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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزمالك على صفيح ساخن| أزمة نجل أيمن منصور.. حل مشكلة القيد.. وتمرد ضد الرابطة بسبب “خناقة” بيراميدز

خناقة مباراة الزمالك
خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز

عصفت الأزمات بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية حيث شهدت اعتراضا من جانب الفارس الأبيض على العقوبات الصادرة من قبل رابطة الأندية المحترفة حيال خناقة مباراة بيراميدز فى الدوري المحلي. 

كما شهدت جدران نادي الزمالك جلسة بين أيمن منصور نجم القلعة البيضاء السابق وإدارة الفارس الأبيض من أجل انهاء أزمة انتقال نجله إلي صفوف النادي المصري البورسعيدي. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل نادي الزمالك فى الساعات الماضية. 

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تفاصيل محاولات نجم الزمالك لحل أزمة انتقال نجله للمصري

عقد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق ونجله أحمد، جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء. 

وتطرق أيمن منصور فى حديثه مع عبد الواحد السيد إلي طلب انهاء أزمة انتقال نجله أحمد الي صفوف النادي المصري بشكل ودي. 

وكان أيمن منصور فشل خلال إجتماعه ونجله مع اللجنة المعينة بنادي الزمالك فى إقناع الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء بحل أزمة نجله وديا وتم رفض طلباته.

أيمن منصور وعبدالجواد السيد 


أيمن منصور طلب وساطة عبدالواحد السيد لدى اللجنة المعينة لادارة نادي الزمالك من أجل عدم إيقاف نجله وحل الأزمة بشكل ودي.

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موعد عودة ونش الزمالك في الدوري

يعود محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي التدريبات بداية من شهر نوفمبر القادم.
ويخضع محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي عقب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

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انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك

 

أعلن خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات السابق فى نادي الزمالك انتهاء أزمة قيد اللاعبين الناشئين.
قال خالد رفعت عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
الحمد لله وفقنا بالمساهمة في فتح قيد لاعبي الناشئين المتبقين بنادينا ‎الزمالك.
تابع: من خلال التواصل مع إدارة شؤون اللاعبين والإدارة القانونية بالفيفا لتوضيح موقف النادي، بعد مخاطبة الاتحاد المصري للفيفا للإستفسار.
أضاف: تفهم كامل من اللواء مشهور، ووليد العطار وكابتن حازم إمام في اتحاد الكرة.

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الزمالك يعترض على عقوبات خناقة بيراميدز 
 

سادت حالة من الإستياء داخل جدران نادي الزمالك حيال العقوبات الصادرة من جانب رابطة الأندية المحترفة بشأن خناقة مباراة الفارس الأبيض مع نظيره نادي بيراميدز في الدوري الممتاز.

واعترض الجهاز الفني والإداري على عقوبات رابطة الأندية المحترفة فى خناقة مباراة بيراميدز مؤكدين لجوءهم إلي التصعيد من أجل تخفيف العقوبة أو إلغاءها. 

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024 .

مباراة بيراميدز والزمالك :

عقوبات بيراميدز :

إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

عقوبات الزمالك :

إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 وذلك لطرده بسبب سب المنافس .

إيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب السلوك الغير رياضي.

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك للسباب الجماعي من الجماهير .

إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.

الزمالك رابطة الأندية المحترفة الدورى المحلي أيمن منصور النادي المصري عبدالواحد السيد

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