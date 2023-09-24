عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

نشبت أزمة حادة داخل جدران نادي الزمالك عقب تلقي إدارة القلعة البيضاء عرضا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لرعاية قطاع الناشئين نظير 50 مليون دولار ما يوازي 2 مليار جنيه مصري.

وتبادل عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر القادم الاتهامات مع الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء.

فيما كشف الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك السابق حقيقة عرض الفيفا لرعاية القلعة البيضاء.

صدى البلد يستعرض أزمة عرض الفيفا لرعاية نادي الزمالك والاتهامات المتبادلة داخل القلعة البيضاء.

الزمالك يرفض عرض الفيفا

كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر القادم تفاصيل رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء عرضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ 50 مليون دولار للاستثمار في قطاع الناشئين.

قال عمر هريدى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الذى رفض المدير التنفيذي لنادى الزمالك مقابلة الثلاثاء الماضي مستر الشار امفين الروسي الجنسية والذي يرغب فى الاستثمار فى قطاع الناشئين باستثمارات تقدر بـ ٥٠ مليون دولار خلال السنوات القادمة فى مصر مع الأندية الرياضية .

أضاف: اليوم حضر لمكتبنا بجاردن سيتى ودار بيننا حديث لمصلحة الرياضة فى مصر ونادى الزمالك على وجه الخصوص .

أزمة الزمالك بسبب رعاية الفيفا تشتعل

أزاح عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر المقبل الستار عن فحوى رسالة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء .

ونشر عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك رسالة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء.

وجاءت رسالة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك على النحو التالي: لو تكرمت تيقن قبل قذفي بما لا يليق انا عماد البناني لا أخذ تعليمات من أحد.

وقال عمر هريدي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: السيد الاستاذ الدكتور عماد البناني القائم باعمال المدير التنفيذي لنادى الزمالك ، ارسل على الخاص تلك الرسالة.

تابع: والتى يطالبني فيها بالتيقن والتدقيق فيما نشر على الاكونت الخاص بشأن زيارة مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الروسي الجنسية السيد الشاور اميفين ، صاحب مشروع الاستثمار فى قطاع الناشئين فى السعودية ومصر ونادى الزمالك مستقبلا



أضاف: بداية أود اوكد على احترامي وتقديري لشخص وتاريخ الدكتور عماد البناني ، وإذا كان الأمر قد اكتنفه الغموض واللبس، فتلك الرسالة كانت كاشفة وقد محت ما علق بالذهن، مع تمنياتي لسيادته والسادة أعضاء اللجنة الموقرة المكلفة بتسيير شئون النادى التوفيق والسداد .

حقيقة عرض الفيفا لرعاية الزمالك

كشف حسين السمري المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك حقيقة عرض الـ 50 مليون دولار الخاص برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

قال حسين السمري عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سألني بعض أعضاء النادي عن صحة رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك مقابلة مسئول العلاقات الدولية بالفيفا والذى عرض مبلغ 50 مليون دولار لاستثماره في قطاع الناشئين بالنادي، والأغرب أن الرفض جاء بأمر ممدوح عباس فعلا انتشر هذا على المواقع وبتصريحات موثقة من أحد المرشحين.

أضاف المدير التنفيذي لنادي الزمالك السابق: عبث ما بعده عبث . قصة غريبة وعجيبة وطبعا من وحى الخيال وبغض النظر عن ضخامة المبلغ الذي يقدر بـ 2 مليار جنيه طبعا تشد أي زملكاوي وطوق نجاة بس في الهوا.

استطرد المدير التنفيذي لنادي الزمالك السابق: أولا: الفيفا لا يتعامل مع الأندية بهذا الشكل ويتعامل فقط من خلال اتحاد اللعبة بالدولة، ثانيا: مشروعات الفيفا لو وجدت تكون تحت اشراف اتحاد الدولة وهناك مشروعات قائمة فعلا ولا تخص أندية بعينها.

ثالثا: محظور تعامل مسئولى الاتحاد الدولي تماما مع الأندية في أية استثمارات أو انتخابات.

رابعا ؛ الشخص المزمع انه مسئول بالفيفا شخصية غير معروفة ولا علاقة به بالفيفا ( حاليا على الأقل وأك سابقا أيضا ) ولو مسئول فعلا يتم إيقافه فورا والتحقيق معه لمخالفته سياسات الفيفا.

خامسا : كيف يضخ مستثمر هذا المبلغ الضخم جدا في قطاع ناشئين . ما العائد او المردود ؟!!!!! كان يروح على فرع أكتوبر مثلا.

سادسا : وايه اللى دخل الدكتور عماد واستاذ ممدوح فى القصة . مستثمر وبهذا المبلغ يدخل من بوابة الدولة وليس الأفراد .