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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق مزلقان "أبوتشت-المحطة" 5ساعات بقنا .. اعرف المواعيد

مزلقان سكة حديد
مزلقان سكة حديد

 

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، فى بيان لها اليوم الخميس، عن إغلاق مزلقان " أبوتشت - المحطة" غداً ، لمدة ٥ ساعات، ضمن أعمال تطوير مزلقانات السكة الحديد بـ قنا.

 

و أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن إغلاق المزلقان سوف يبدأ غداً الجمعة الموافق ٢٩ سبتمبر، فى تمام الساعة السادسة صباحاً، ولمدة ٥ ساعات متواصلة.

 

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و أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن مزلقان نجع القزاز ، سوف يكون البديل لمزلقان أبوتشت، لحين الانتهاء من أعمال التطوير التى تجرى بالمزلقان.

 

و أضاف بيان الوحدة المحلية، بأنه سوف يتم إعادة حركة السير على مزلقان" أبوتشت- المحطة"عقب انتهاء أعمال التطوير، التى تستهدف تيسير حركة المرور على مزلقانات السكة الحديد، مع زيادة نسبة التأمين للحد من الحوادث.

 

يذكر أن مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا تشهد أعمال صيانة وتطوير خلال الفترة الأخيرة، لتتماشى مع سياسة التطوير و التحديث التى بدأتها وزارة النقل لتطوير منظومة السكة الحديد.

 

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