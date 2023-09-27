محافظ قنا ومسئول بالبنك الدولى يتفقدان مشروعات "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى، جولة ميدانية لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بقفط ومصنع لصناعة ودرفلة الحديد.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين.

تفقد الداودي وجيمبرت، مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا، الذي يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا والمدير الإقليمى للبنك الدولى، إلى المنطقة الصناعية بكلاحين قفط واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يضم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ودعم شبكات الكهرباء، وإنشاء شبكة اتصالات، فضلاً عن تنفيذ شبكة غاز طبيعى.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي، حيث تم تخصيص نحو ٣ مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق.

