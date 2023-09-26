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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تضم 1500 شنطة.. تعليم قنا تستلم منحة بيت الزكاة للتلاميذ الأيتام

استلام منحة بيت الزكاة
استلام منحة بيت الزكاة

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الثلاثاء، استلام منحة بيت الزكاة بالأزهر الشريف للأيتام وغير القادرين من طلاب الصف الأول الابتدائي للصف الثالث الاعدادى.

وجرت عملية الاستلام بمدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية المشتركة، بحضور جنة دار السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة، وموجهى التربية الاجتماعية الأوائل بجميع الإدارات التعليمية وأحمد هادى، مدير ادارة المدرسة، بالتنسيق مع الشيخ تاج أبوالوفا، مدير المنطقة الأزهرية بقنا ، انطلاقا من الدور المجتمعي والإنساني للأزهر الشريف.

 

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إن مبادرة بيت الزكاة والصدقات المصري بجميع المدارس ضمن البرتوكول الموقع بين وزراء التربية والتعليم والأزهر الشريف تهدف لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأيتام، برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتابع السيد، حيث يتم من خلال المبادرة توزيع مستلزمات المدارس علي الطلاب الايتام وادخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن المبادرة تستهدف توزيع 1500شنطة مدرسية، وجاكت، وحذاء، ومستلزمات دراسية على الطلاب بجميع الإدارات التعليمية.

 

منحة بيت الزكاة

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قنا بيت الزكاة منحة بيت الزكاة الازهر الشريف مستلزمات المدارس العام الدراسي الجديد

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