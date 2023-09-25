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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بتذليل التعارضات أمام مسار مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى

اجتماع طريق الأقصر
اجتماع طريق الأقصر

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بتذليل كافة التعارضات التي تعيق مسار مشروع إزدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى للانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمنى المقرر له، مع ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده،  لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إزدواج وتطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى والذي يعد أحد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل محافظة قنا.

 

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حضر فعاليات الاجتماع، محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن فرج الله، مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن مشروع الإزدواج يجرى تنفيذه بطول ٥٠ كم تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، وسوف يضم ٣ حارات مرورية فى كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم.

وأكد محافظ قنا ، أن ازدواج الطريق سوف يسهم فى زيادة معدلات الامان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلاً عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن واختصار الوقت، بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

قنا التعارضات الأقصر مستوى الخدمات المشروعات القومية محور الشهيد الرائد باسم فكرى تنشيط حركة السياحة

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